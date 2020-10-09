Go-версія Android цікава не лише широкими можливостями налаштування, але й набором полегшених версій фірмових додатків. Одна з їх особливостей – лаконічний інтерфейс, не переобтяжений зайвими елементами, який доречно виглядає навіть на потужних смартфонах. Випробувати поштовий клієнт Gmail Go вже можуть усі користувачі Android-пристроїв – додаток став офіційно доступним в Google Play.

Візуально Gmail Go виглядає майже ідентично базовій версії. Але є й відмінності – полегшений клієнт втратив деякі елементи інтерфейсу, на зразок нижньої панелі з інтеграцією сервісу Google Meet, повідомляє 24 канал.

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Інші відмінності

Ще однією відмінністю є оптимізація іконок полегшеної версії додатку, про яку подбали дизайнери. Зникли тіні і деякі візуальні ефекти, які вимагали додаткових апаратних ресурсів для відображення.



Оновлений інтерфейс полегшеної версії поштового додатка Gmail Go

Розробники також відзначили, що у коді Gmail Go була дещо знижена частота оновлення зображення на дисплеї, що може призводити до незначної затримки введення при використанні програми на потужних смартфонах, але сприяє більш раціональному споживанню ресурсів на ґаджетах початкового рівня.

Завантажити поштовий клієнт Gmail Go, сумісний з усіма Android-пристроями, можна в магазині Google Play.