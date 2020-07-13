Минуло більше місяця з моменту успішного запуску ракети Falcon-9 у космос. А наприкінці червня ще одна така вивела на орбіту GPS-супутник нового покоління. Він стане елементом системи, яка замінить застарілі апарати.

Поки Ілон Маск готується до чергового польоту свого корабля, голова Ради молодих працівників космічної галузі України Станіслав Цигічко розповів 24 каналу про участь українців у місіях NASA, удар по "Роскомосу" та перспективи наших розробок.

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На те, щоб американські астронавти летіли поза Землю саме носіями США, а не користувались російськими, була принаймні одна вагома причина: за запуск у космос однієї людини Росія хотіла майже 90 мільйонів доларів. Тим часом Маск запропонував політ чи не удвічі дешевший.

"Це удар по Роскосмосу, бо я не знаю, як вони будуть виживати без цих грошей. Притому, що в цю суму закладена підготовка і пуск усього "Союзу" – ракет-носіїв, на яких літали американські астронавти. Як ми знаємо, наступна місія РФ відбудеться вже восени, у ній запланована участь американського астронавта. І може статись так, що американці взагалі не оплачуватимуть цей політ", – припускає інженер-розробник.

Допомога українців

Поки "Роскосмос" сподівається на милість Америки, українці беруть участь у місіях NASA. Зокрема до цієї доклались житомирянин Олексій Пахунов, який був одним із кількох сотень програмістів, а також український письменник бурятсько-монгольського походження Андрій Васильєв (Дорж Бату).

Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board! pic.twitter.com/FUd0SSRKud — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

"Зараз вони громадяни США, адже однією з вимог роботи у SpaceX на будь-якій посаді є американське громадянство. Після того, як стало відомо, що Олексій та Дорж взяли участь у запуску Crew Dragon, багато людей гордились ними, але були й такі, що казали: "Поїхали туди, а Україну залишили". Думаю, якщо нікуди не їхати й нічого не робити, то навряд чи наблизишся до космосу. Я теж відвідую Сполучені Штати. Разом з командою ми запускаємо на орбіту вантажний корабель "Антарес". Спочатку готуємо основну конструкцію першого ступеню, супроводжуємо його, транспортуємо в Америку і вже там наші інженери монтують двигун. Також тестимо систему, це доволі нервова частина роботи. А вже після успішної "репетиції" доставляємо на МКС їжу для астронавтів, мікроскопи, 3D-принтери. Пригадую, як два роки тому до нас зайшов один з космонавтів і сказав, що "Сігнус" та "Антарес" – це найкраща доставка піци", – ділиться Станіслав Цигічко.

А що з українськими розробками?

За 30 років свого існування державне підприємство "Укркосмос", на жаль, не створило успішних проєктів. Тому зараз нова команда Державного космічного агентства фокусується на тих розробках, які є перспективними. Там вирішили інвентаризувати українсько-бразилійський "Циклон" (до нього входять ракета-носій "Циклон-4" і наземний комплекс з підготовки й запуску) та "Морський старт" (міжнародний консорціум зі створення плавучого космодрому для запуску ракет з екватора). Про це тиждень тому заявив керівник Державного космічного агентства Володимир Усов в інтерв’ю "Економічній правді".

Нещодавно в одній із розмов виконавчий директор SpaceX Ілон Маск назвав ракети "Зеніт" найкращими у світі. Звісно, після своїх.

"Це вдала розробка українських інженерів, але на першому ступені ми використовуємо російські двигуни і це вчергове підтверджує, що не можемо складати такий носій. Але технологічно він справді схожий на Falcon, навіть кращий. Програють "Зеніти", зокрема, у вазі носія та матеріалах, бо в Маска є монополія на матеріал, з якого він складає свої ракети", – розповідає голова Ради молодих працівників космічної галузі України Станіслав Цигічко.

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Також він додає, що більшість українських підприємств, пов’язаних із космосом, працюють завдяки приватним замовленням, а не державним: "Нам важко надіятись на допомогу держави, її не було досить давно. Думаю, що зараз ми маємо затвердити актуальну космічну програму, в яку можна включити не тільки потреби приватного сектору, а й державного. Адже часто це і є причиною того, що молоді дослідники шукають роботу в інших сферах".

Ракети Маска – як космічні маршрутки

Мабуть, до новин про запуски кораблів Ілона Маска ми щоразу ставитимемось легше. Адже, судячи із планів про завоювання ним космосу, можна зрозуміти, що "візити" туди почастішають, відтак стануть майже буденними.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

"Наступний запуск Crew Dragon запланували на кінець серпня цього року. Щодо освоєння Місяця та Марсу, які є у перспективі в Ілона, то, на мою думку, треба зосередитись на першому. Світило, яке бачимо щоночі, буде своєрідним хабом, де б ми розмістили бази, поселення, видобували би там корисні копалини, заправляли б наші носії і летіли далі. Одна з концепцій освоєння позаземного простору саме в цьому. А стосовно "червоної планети", про це говорити ще зарано, космонавти не мають надійних систем ізоляції, яка б захищала їх від сонячного випромінювання", – каже інженер.

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Та попри все, стрімке освоєння космосу є втішним для нас:

"Політ Falcon-9 наблизив Україну до появи свого космонавта, можливість мати його стала в нас більшою. А для тих, хто хоче відчути, як це – бути у відкритому космосі, розвивають туризм. Звісно, летітимуть охочі не на саму Міжнародну космічну станцію, а до 200 кілометрів уверх. Однак це вже позаземний простір. Але перед такою подорожжю треба готуватися. Зокрема, готуйтесь перебувати в закритому просторі. Спробуйте вимкнути світло, щоб у вашій кімнаті було темно, а всередину не проникало ніяких звуків ззовні. Приблизно такі відчуття в кораблі. Знаю, що у Масковій ракеті є 7 місць. Відповідно, чим більше людей буде всередині, тим дешевшою, мабуть, буде участь в такій мандрівці. Навіть зараз ракети Ілона, що летять у космос, – як маршрутки: він робить 20 пусків на рік із кількох стартових майданчиків. Це круто!"