У Польщі комп'ютерну гру 18+ додадуть до шкільної програми
Популярну комп'ютерну гру This War of Mine можуть включити до шкільної програми. З такою ініціативою виступив прем'єр-міністр Матеуш Моравецки.
Цей симулятор виживання в умовах війни можуть додати у додатковий список шкільної літератури, передає Radiokrakow.pl.
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Таким чином, вже у навчальному році 2020 – 2021 діти 2002 року народження і старше (тобто старше 18 років) матимуть доступ до гри.
Щоправда, спочатку питання будуть обговорювати разом з міністром освіти Даріушем Пьонтковськи. Загалом Кабмін планує реалізувати пілотну програму, поступово впроваджуючи нові ігри і надаючи технічну інфраструктуру для шкіл.
Мета
У прем'єр-міністра пояснюють, що ігри можна використовувати в начальній програмі в різних напрямках. Наприклад, у програмуванні, точних науках, а також для розвитку пізнавальних, художніх і музичних навичок у дітей.
Гра This War of Mine: відеотрейлер
Що таке This War of Mine?Це драматичний симулятор, який створила польська студія 11 bit studios. Вона показує жахи війни з точки зору цивільного населення. Гра містить етичні дилеми і змушує гравця приймати далекосяжні рішення, за які потрібно нести відповідальність.
This War Of Mine заснована на реальних подіях і в Європі вона має рейтинг 18+, оскільки містить ненормативну лексику, а також можливість вбивати персонажів без будь-якої причини.