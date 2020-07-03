Колишній професійний кіберспортсмен та один з перших стрімерів на платформі Twitch Байрон Бернстін, відомий за ніком Reckful, помер у віці 31 року. Повідомляють, що він вчинив самогубство.

Про самогубство стрімера розповіла його колишня дівчина, однак наразі ця інформація залишається непідтвердженою. Відомості про смерть стрімера підтвердив його сусід по кімнаті.

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Після повідомлень про загибель Бернстіна тисячі гравців World of Warcraft зібралися на різних серверах, щоб вшанувати його пам'ять.

Reckful/Byron memorials are now being held inside World of Warcraft across multiple servers and locations to pay respects to a WoW legend pic.twitter.com/Nb4FHfwAvM — Rod Breslau (@Slasher) July 2, 2020

Перед смертю Бернстін у твіттері зробив пропозицію своїй колишній дівчині Бецці. Приблизно через 50 хвилин він написав: "Ах, мені шкода тих, кому доводиться мати справу з моїм божевіллям. Будь ласка, просто знайте, що в таких ситуаціях божевільна людина не контролює свої дії". Бекка заявила, що не бачила його пропозиції.

Проблеми зі здоров'ям

У жовтні 2017 Байрон Бернстін повідомив, що у нього діагностували біполярний розлад, як і у його матері. Він також розповідав, що його брат покінчив життя самогубством. Також Бернстін говорив, що у нього депресія.