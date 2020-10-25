Очільник концерну Samsung Лі Гонхі помер 25 жовтня у лікарні Сеула, йому було 78 років. Причину смерті не вказали. Відомо лише, що у 2014 році він мав інфаркт, після чого фактичне керівництво компанією передав синові.

Лі Гонхі народився у 1942, Samsung очолив у 45 років і керував нею з 1987 року (з перервою у 2008 – 2010 роках на тлі корупційного скандалу). Компанія ж заснована в 1938 році батьком Лі Гонхі – Лі Бен Чхолем, нагадує Yonhap.

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Лі Гонхі помер 25 жовтня у лікарні, йому було 78 років. Причину смерті не вказали.

Тепер корпорацію та статки у понад 40 мільярдів доларів успадкують його діти – син (Лі Чже Йон, який фактично керує Samsung) та дві доньки (також залучені до керівництва, але відгалуженнями компанії).

Очільник Лі був справжнім провидцем, який перетворив Samsung у провідного світового новатора і виробничого лідера з місцевого бізнесу. Його спадщина буде вічною,

– цитує видання офіційну заяву пресслужби концерну.

У 1993 році Лі рвучко реформував Samsung. "Змініть все, крім ваших дружини й дітей", – сказав він тоді. У Samsung прийшли закордонні фахівці, місцеві почали більше вчитися.