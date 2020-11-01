Людям які захоплюються 3D-друком добре відомий такий термін, як недоекструзія. По суті, це дефект при друку, який робить деталі занадто тендітними і неоднорідними. Але аспірант дослідної лабораторії Массачусетського технологічного інституту зумів перетворити цей недолік у новий матеріал.

Як це працює

Суть недоекструзії у 3D-друку полягає у невідповідності кількості розплавленого пластику, який витікає з сопла, швидкості переміщення головки принтера, розповідає 24 канал. Таким чином виникає нерівномірне видавлювання матеріалу. Але аспірант Джек Форман звернув увагу, що під час недоекструзії формується циклічний малюнок.

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Взявши цей момент на озброєння, він придумав практичний варіант застосування недоліку 3D-друку. В результаті йому вдалося отримати пластиковий рулон, імітацію пластикової тканини і навіть надрукувати повноцінну сукню.

Матеріал із застосуванням явища недоекструзії, відео:

При цьому площа готового виробу може в сотні разів перевищувати розміри друкованої області 3D-принтера. Як доказ Форман роздрукував рулон, який розтягнув вздовж бейсбольного поля.



Використовуючи відомий недолік лаборант винайшов новий матеріал

Примітно, що матеріал вийшов гнучким і пластичним, але в той же час здатним зберігати форму.