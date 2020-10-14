Компанія Sony почала поширювати оновлення на свої фірмові телевізори. Нову версію Android отримають понад 30 старих моделей розумних телевізорів лінійки Bravia і не тільки.

Як передає 9to5Google, першими оновлення вже почали отримувати користувачі Латинської Америки. А от для власників телевізорів в Європі оновлення буде доступне до кінця 2020 року.

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Які моделі отримають оновлення

Мова йде про прошивку під номером 6.7115, яка переводить платформу Android TV на версію Android 9 Pie.

Оновлену версію отримають серії Sony D, E, F і G, які компанія випустила з 2016 по 2019 роки.

Оновлення, зокрема, принесе користувачам новий додаток Media Player, в якому об'єднані відео, альбоми і музика. Також власники телевізорів отримають підтримку контенту HEVC 100/120 Гц з накопичувачів USB.

Загалом, апдейт принесе старішим смарт-телевізорам усі нововведення Android Pie, зокрема й нове меню налаштувань.