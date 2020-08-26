Додаток Reface авторства українських розробників, очолив американський AppStore в категорії "Розваги".

Про це у своєму фейсбуці розповів СТО RefaceAI Олесь Петрів.

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Додатком українських розробників випередив за популярністю TikTok, Netflix, Hulu, Disney+ та інші популярні програми. Reface також посів друге місце у категорії безкоштовних додатків американського AppStore, випередивши YouTube, Gmail, Instagram і Facebook Messenger.

Що таке Reface

Це один з проєктів українського стартапу RefaceAI, який заснували Роман Могильний, Олесь Петрів і Ярослав Бойко у 2011 році. Додаток може міняти обличчя на фото або відео зі збереженням міміки. Саме цей додаток часто використовують блогери у соцмережах.

Розробники зазначають, що їхній додаток на відміну від інших схожих програм не використовує CGI або 3D-моделювання. Технологія заснована виключно на AI (штучному інтелекті), в його основі лежить метод машинного навчання GAN (Generative Adversarial Network).

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Як додаток очолив AppStore

СEO Reface App Роман Могильний розповів виданню ain.ua, що кількість завантажень додатка подолав позначку в 27 мільйонів. На Android програма також користується успіхом: Reface App посідає перші місця у категорії Entertainment Google Play в Великій Британії, Канаді, Австралії та ще у 14 країнах.

Серед іншого Могильний наголосив, що зростання Reface App на 90% залежить від органічного попиту, і лише 10% припадає на маркетинг.