У популярній клавіатурі від Google з'явилися нові функції
Перша версія Google Assistant з'явилася у 2016 році. Попри скромний вік, програма володіє величезною кількістю функцій та здобула популярність серед мільйонів користувачів. Зовсім скоро помічник стане ще більш просунутим і значно спростить голосовий набір і переклад тексту за допомогою Gboard.
Gboard вже зараз дозволяє набирати текст за допомогою мовлення. Наразі при використанні голосового набору основний інтерфейс клавіатури зберігається, а людина просто надиктовує ту чи іншу інформацію, розповідає Ausdroid.
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Що нового в Gboard
В оновленому інтерфейсі, коли ініціюється набір голосом, запускається спеціальний інтерфейс управління, що містить різні підказки, які спрощують голосове введення тексту.
Також в клавіатурі з'явився оновлений перекладач. Якщо раніше ця функція працювала лише при ручному введенні тексту, то зараз користувачі можуть записати слова на одній мові, а програма в режимі реального часу перетворює їх в іншу мову.
Наразі підтримується переклад на кілька мов: англійська, хінді, французька, російська, тайська, іспанська, португальська та німецька.