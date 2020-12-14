PornHub видалив майже 10 мільйонів відео, які були завантажені неперевіреними користувачами. До такого кроку компанію спонукала стаття New York Times про те, що сервіс заробляє на відеозаписах з насильством над неповнолітніми, після якої платіжні системи MasterСard і Visa припинили роботу з сайтом.

PornHub оголосив, що лише перевірені користувачі зможуть завантажувати контент на сайт. Крім того, на сервісі запровадять перевірку відеороликів. Про це пише The Verge.

Раніше Картками MasterСard і Visa тепер не можна оплатити підписку на PornHub

Що відомо

З 2021 року користувачі більше не зможуть вільно публікувати свої відео на сервісі PornHub. Раніше це була основна частина контенту, оскільки сайт працював за принципом YouTube, дозволяючи будь-кому завантажити власні відеоролики та заробляти з реклами.

Раніше на сайті вказували на наявність у базі близько 13,5 мільйона роликів. Тепер же їх стало лише 3,8 мільйона.

Завантаження тепер повинні надходити лише від офіційних партнерів по контенту або учасників “модельної програми" Pornhub, яка вимагає підтвердження віку для реєстрації. Ресурс Motherboard повідомляє, що всі раніше завантажені відео тепер "в очікуванні перевірки та огляду", починаючи з 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Visa і Mastercard відключили можливість проведення оплати на сайті через свої платіжні системи. Це сталося в рамках розслідування щодо наявності незаконного контенту.