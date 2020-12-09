Сайт Pornhub почав процедуру зміни правил завантаження роликів після викриття New York Times. У матеріалі зазначено, що чимало відеороликів, які розміщуються на платформі, завантажуються без згоди дівчат і за участю неповнолітніх.

У Pornhub оголосили про нові правила, спрямовані на боротьбу з розміщенням такого контенту. Наприклад, платформа більше не дозволить завантажувати відео анонімним користувачам.

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Правила змінилися

У короткостроковій перспективі завантажувати відео на сайт зможуть лише партнери по контенту та користувачі, які беруть участь у програмі верифікації акаунтів. У 2021 році компанія планує розгорнути ще ширший процес модерації контенту для звичайних користувачів (вони теж зможуть завантажувати відео).

Також сервіс заборонив завантажувати відео з сайту і зробив виняток лише для платних завантажень. У матеріалі New York Times, наприклад, йшлося про те, що після того, як відео з неповнолітніми були відзначені і видалені з платформи, їх копії продовжували поширюватися мережею і навіть повторно потрапляли на сайт.

Сьогодні ми робимо важливі кроки для подальшого захисту нашої спільноти. Ми будемо дозволяти завантажувати контент тільки ідентифікованим користувачам. Ми заборонили скачування. Ми значно розширили наш процес модерації та нещодавно запустили програму Trusted Flagger з десятками некомерційних організацій,

– Pornhub.

У компанії також пообіцяли посилити модерацію контенту, який вже знаходиться на платформі, за допомогою недавно створеної команди, яка спеціально займається "активним пошуком завантаженого контенту на предмет потенційних порушень". Компанія опублікує свій перший звіт про виконану роботу у 2021 році, з докладним описом результатів модерації.

Наслідки скандалу навколо PornHub

Після публікації New York Times ділові партнери Pornhub зіткнулися зі зростаючим тиском з боку громадськості – компанії Visa і Mastercard оголосили про перегляд своїх відносин з майданчиком і почали власне розслідування.