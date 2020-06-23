Завдяки інтернету сьогодні можна без зусиль отримати доступ до необхідної інформації, але часом буває складно перевірити її достовірність. Нова функція популярного пошуковика Google дозволить переконатися у походженні спірного контенту під час пошуку картинок.

Для цього Google підготував спеціальний інструмент, повідомляє видання 9to5google. Він працює на базі алгоритму ClaimReview дозволить видавцям повідомляти пошуковій системі, що зображення було перевірено. Користувачі, своєю чергою, зможуть заощадити час і переконатися, що мова йде не про вмілий "фотошоп".

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Фотографії та відео – це неймовірний спосіб допомогти людям зрозуміти, що відбувається у світі. Але візуальні медіа мають свої підводні камені, особливо коли є питання, пов'язані з походженням, справжністю або контекстом зображення,

– зазначив менеджер по продуктах Google Харріс Коен.

Як працює нова функція

Як приклад Google навела запит "акули на вулицях Г'юстона". Крім зображень на задану тематику, у правій частині інтерфейсу пошуковика з'явилися посилання на статтю зі спростуванням інформації про появу морських хижаків в межах американського міста.



Новий алгоритм перевірятиме зображення на достовірність

При виведенні проіндексованої новим методом картинки вона буде супроводжуватися биркою з кількома рядками тексту. За твердженням Google, система призначена для збору найбільш актуальної та достовірної інформації, в тому числі з джерел, які забезпечують перевірку фактів. Раніше корпорація вже випробувала подібну стратегію при видачі пошукових результатів, пов'язаних із запитами інформації про COVID-19.

Нова функція Google Images стане загальнодоступною вже з 23 червня.