Згідно з даними порталу Downdetector, користувачі США, Бразилії, Японії, країн Європи, наприклад, Німеччини та Австрії, зіткнулися з тим, що в Google та YouTube стався масштабний збій.

Частина користувачів з форуму Reddit повідомили, що не можуть зайти в свій обліковий запис на проблемних сервісах, також багато користувачів повідомили про проблеми з програванням відеороликів на YouTube і обмеженому доступі до сайту відеохостингу.

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Користувачі з США розповіли, що їм стали недоступні як мобільні версії сервісів Google і YouTube, так і десктопні. До того ж користувачі зафіксували проблеми з доступом до Gmail. Причому проблеми з доступом до сервісів виникали хвилями – спершу стався перший збій, потім через кілька хвилин все стало в порядку. Далі трапився ще один збій, який продовжується досі.



Географія збоїв сервісів Google



Останній збій сервісів Google тривай й досі

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Ситуація в Україні

В Україні наразі збоїв пошукової системи Google та відеохостингу YouTube не зафіксовано. Однак збої зафіксовані в кількох інших країнах Європи, тож ми будемо стежити за ситуацією і повідомимо, як тільки проблеми будуть зафіксовані на території України.