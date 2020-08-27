Міністерство цифрової трансформації представило новий портал – гід з державних послуг. Його основне призначення – надавати в одному місці інформацію про основні адміністративні послуги для українців.

Презентацію онлайн-сервісу Міністерство цифрової трансформації провело в "Укрінформі".

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Гід розмістили на порталі "Дія". Для зручності сайт поділили на 17 категорій та 26 життєвих подій і ситуацій. На онлайн-сервісі є інформація щодо приблизно тисячі державних послуг – про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їхній результатів.

Серед найпопулярніших:

соціальний захист,

громадянство та міграція,

діяльність бізнесу та громадських формувань,

транспорт,

сфера інтелектуальної діяльності,

фінанси та податки.

Портал розробило Міністерство цифрової трансформації та ще 39 органів державної влади. Витратили на це 1,5 мільйони гривень закордонних інвестицій. Усі гроші скерували на технічну частину розробки гіду.

Створення гіду з державних послуг не передбачено для Мінфцифри в жодному нормативному акті. Це є незвичайно, тому що державний орган робить щось зі своєї ініціативи. Є лише обов'язок створити реєстр адміністративних послуг. Він створюється в Україні з 2008 року,

– зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Там наголошують, якщо людина не знайшла свою послугу, бо вона якась специфічна і не популярна, то у відомстві просять повідомити про це.

Проєкт реалізований завдяки підтримці проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується урядом Канади.

Зверніть увагу. Гід доступний у двох форматах відкритих даних: Excel та Json.