Нове дослідження показало збільшення швидкості астероїда, що наближається до Землі. Дослідники з Інституту астрономії Гавайського університету виявили, що астероїд Апофіс, названий на честь єгипетського бога хаосу, прискорився через неоднорідне теплове випромінювання – так званий ефект Ярковського.

Вчені стверджують, що це явище збільшує ймовірність зіткнення астероїду Апофіс (99942 Apophis) з Землею у 2068 році, про це повідомляє Gizmodo.

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Чи варто перейматися

За даними дослідження, небесне тіло зробить надзвичайно близький підхід до Землі у п'ятницю, 13 квітня 2029 року. Під час цього прольоту 300-метровий астероїд буде видно неозброєним оком, але ймовірність зіткнення виключена, оскільки астероїд пролітатиме на відстані приблизно 30 тисяч кілометрів від Землі.



Фото астероїда 99942 Apophis у 2004 році

Його розміри порівнюють з Ейфелевою вежею і навіть невелике відхилення астероїда від траєкторії може потенційно наробити Землі, хоча шанс цього мізерно малий: 1 до 250 000.

До виявлення прискорення Ярковського на Апофісі астрономи дійшли висновку, що потенційний вплив на Землю в 2068 році був неможливим. Виявлення цього ефекту, що діє на Апофіс, означає, що сценарій впливу 2068 року все ще є можливим,

– повідомили вчені.

Фахівці Гавайського університету зазначили, що спостереження з метою уточнення амплітуди ефекту Ярковського тривають. Вчені продовжують досліджувати ступінь впливу цього ефекту на орбіту Апофіса. Астрономи зазначили, що точніші дані щодо впливу на Землю у 2068 року будуть відомі пізніше в ході дослідження.

Також дослідники зазначають, що розміри більшості астероїдів, які зближуються із Землею, не перевищують дев'яти метрів, тому зближення 99942 Apophis є унікальною можливістю для вивчення.