Компанія Xiaomi має надзвичайно широкий спектр виробництва різноманітних девайсів. Та разом з тим, компанія активно розвиває фірмову мережу роздрібних магазинів.

За кількістю нових магазинів Xiaomi навіть потрапила в Книгу рекордів Гіннеса, відкривши більше 3000 магазинів тільки на території Індії, передає Gizmochina.

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Так, лише 2 роки тому в Індії працювало 500 магазинів Mi Store. А в серпні минулого року компанія відкрила магазин під номером 2000. Тож лише за цей рік компанія відкрила 1000 магазинів, в середньому більш ніж по 3 магазини щодня.

Загалом, на індійський ринок Xiaomi вийшла у 2014 році. Наразі компанія є провідним брендом смартфонів в країні. Зокрема, виробник займає перше місце на ринку розумних телевізорів.

Головний операційний директор Mi India Муралікрішнан Бі заявив, що компанія планує і далі зміцнювати свої позиції в країні.