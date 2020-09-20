Китайська компанія Xiaomi випустила новий девайс, що особливо актуальний восени. Це потужний електричний обігрівач під назвою MijiaBaseboard Electric Heater 1S.

Цей девайс вирізняється високою потужністю для швидкого нагріву повітря в приміщенні, а також можливістю управління зі смартфона або за допомогою голосових команд, передає Gizmochina.com.

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Характеристики

Новинка має три режими потужності (900 1300 і 2200 Вт). Пристрій може автоматично підтримувати в приміщенні задану температуру.

Пристрій оснащено системою конвекційного обігріву на основі 127 ребер з подвійними нагрівальними елементами.

На максимальній потужності Mijia Baseboard Electric Heater 1S може обігріти кімнату середніх розмірів за 20-30 хвилин. Також пристрій оснащений сенсорним дисплеєм.

Цікаво, що девайс отримав захист від вологи за стандартом IPX4, тобто його можна використовувати для сушки одягу.

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Ціна

Mijia Baseboard Electric Heater 1S вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 103 долари (2 800 гривень).