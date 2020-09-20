Потужний обігрівач від Xiaomi, яким можна керувати голосом
Китайська компанія Xiaomi випустила новий девайс, що особливо актуальний восени. Це потужний електричний обігрівач під назвою MijiaBaseboard Electric Heater 1S.
Цей девайс вирізняється високою потужністю для швидкого нагріву повітря в приміщенні, а також можливістю управління зі смартфона або за допомогою голосових команд, передає Gizmochina.com.
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Характеристики
Новинка має три режими потужності (900 1300 і 2200 Вт). Пристрій може автоматично підтримувати в приміщенні задану температуру.
Пристрій оснащено системою конвекційного обігріву на основі 127 ребер з подвійними нагрівальними елементами.
На максимальній потужності Mijia Baseboard Electric Heater 1S може обігріти кімнату середніх розмірів за 20-30 хвилин. Також пристрій оснащений сенсорним дисплеєм.
Цікаво, що девайс отримав захист від вологи за стандартом IPX4, тобто його можна використовувати для сушки одягу.
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Ціна
Mijia Baseboard Electric Heater 1S вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 103 долари (2 800 гривень).