Microsoft випустила новий "потворний" светр (Ugly Sweater) – цього разу у стилі класичного MS Paint. У попередні роки компанія також випускала "ностальгічні" светри – вони були стилізовані під Windows 95 і XP.

Візерунок нового светри складається з інструментів редактора зображень MS Paint, за допомогою яких користувачі довгий час працювали з картинками і фотографіями, повідомляє 24 канал.

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У цьому році компанія вирішила випустити светри у вільний продаж. Купити можна як нові моделі, так і попередні версії. Їх можна було купити у магазині Xbox Gear Shop. Однак весь доступний товар розкупили за кілька годин.



Светри від Microsoft розкупили незадовго після того, як вони стали доступні у магазині

Светр продавали за 69,99 доларів (≈1 990 гривень). Частина виручки від продажів светрів передадуть некомерційної організації Girls Who Code, розповіли у Microsoft.

"Потворні" светри від Microsoft

Минулими роками "потворні" светри Microsoft не можна було придбати – їх розсилали співробітникам, партнерам та журналістам. Крім того, кілька примірників розігрували серед підписників у соцмережах.

Крім нових светри, компанія опублікувала серію ілюстрацій, зроблених у Paint. Їх можна використовувати у ролі фону для Skype, Teams та в інших додатках з відеодзвінки.