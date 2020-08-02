У суботу, 1 серпня, космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Герлі та Робертом Бенкеном на борту від’єднається від МКС та попрямує до планети Земля. Приводнення заплановане на 2 серпня.

Як повідомляє 24 канал, корабель Crew Dragon з астронавтами місії Demo-2 повертається на Землю.

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Коли Crew Dragon повернеться на Землю

Після всебічного аналізу прогнозу погоди в кожному з семи потенційних місць, де можливо здійснити посадку корабля Crew Dragon з астронавтами Бобом Бенкеном і Дагом Герлі, NASA та SpaceX визначилися з датою повернення місії Demo-2 – це відбудеться в неділю, 2 серпня.

Команди будуть продовжувати пильно стежити за тропічним штормом Isaias і моніторити погоду навколо півострова Флорида, включаючи потенційні місця приводнення в Мексиканській затоці і вздовж атлантичного узбережжя США.

Де дивитися повернення астронавтів

Прямий ефір NASA

Прямий ефір SpaceX

Основні операції та час

Процес розстикування відбудеться 2 серпня о 2:34 за київським часом.

Приводнення екіпажу попередньо заплановано на 2 серпня о 21:42 за києвом.

Місця посадки

Приводнення може відбутися біля берегів Пенсаколи, Тампи, Талахасі, Панама-Сіті, Мису Канаверал, Дейтона або Джексонвіля. Найбільш перспективними місцями посадки наразі виглядають райони Пенсаколи і Панама-Сіті.



Місця приводнення екіпажу Crew Dragon

Як проходитиме повернення астронавтів на Землю

Повернення корабля може зайняти від 6 до 30 годин, в залежності від того, яка зона посадки буде обрана.

Відстикування

Якщо рішення про повернення за 6 годин до відстикування буде позитивним, остаточне рішення про відхід корабля від МКС буде прийнято за 2,5 години до розстикування. Потім за 5 годин до маневру сходу з орбіти і за 6 годин до посадки, SpaceX і NASA спільно приймуть рішення про те, щоб починати процедури повернення.

Відстикування вантажного відсіку

Відділення вантажного відсіку Crew Dragon відбудеться за 1 годину, 20 хвилин до посадки, за 30 хвилин до цього буде проведено остаточний огляд погодних умов, тоді і буде прийнято остаточне рішення про початок повернення корабля Crew Dragon на Землю.

Про місця висадки

Місця посадки обрані з використанням певних пріоритетів, починаючи з вибору дати і часу відбуття від станції до максимальної кількості можливостей для посадки в географічно різних місцях для страхування від різких погодних змін. Також важливиі пріоритети найкоротшого проміжку часу між розстикуванням і посадкою на основі орбітальної механіки, з умовою посадки в денний час.

Параметри посадки й погодні умови

Вони будуть залежати від таких факторів, як швидкість вітру, наявність хвилювання океану і опадів. Швидкість вітру не може перевищувати ~ 16 км/год. Це необхідно для захисту корабля під час приводнення. Блискавки: не більше ніж 25% ймовірності блискавок в районі посадки і грозова активність не менш ніж за 25 км до району посадки. Важливо також менше ніж 25% ймовірності сильного дощу в місці приводнення.



На землю екіпаж доправлятиме вертоліт

Ще один критерій – хвилі. Висота хвилі і період хвилі не можуть бути однакові, нахил хвилі не більше 7°. Крім того є експлуатаційні обмеження вертольота для доставки екіпажу на материк, і кораблів порятунку, видимість в зоні приводнення повинна бути не менше 800 метрів.

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Повернення місії Demo-2 стане першим поверненням приватного космічного корабля з астронавтами на борту з космічної станції, і завершить місію NASA SpaceX Demo-2 після більш ніж двох місяців проведених на Міжнародній космічній станції.