Група експертів з США опублікувала доповідь з проблем поширення безпілотного транспорту. На їхню думку, для роботаксі і автономних мікроавтобусів час ще не настав, а найбільше потенціалу у робовантажівок. Але і їм найкраще поєднувати автономність з роботою операторів.

Нещодавно спеціалізована робоча група з МІТ опублікувала останню доповідь, присвячену розвитку автономного транспорту. В ній зазначається, що масштабної появи повністю безпілотних систем не потрібно чекати раніше, ніж через 10 років, і що експансія буде відбуватися нерівномірно, залежно від регіону і категорії транспорту, повідомляє VentureBeat.

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Що заважає швидкому впровадженню автономного транспорту

Крім технічних труднощів автори доповіді професор Джон Леонард і Ерік Стейтон вказують на вартість робомобілів як на бар'єр, що перешкоджає їх поширенню. Дійсно автономний транспорт вимагає наявності складних сенсорів і комп'ютерів, обсяг виробництва яких нижчий, ніж у систем допомоги водієві (ADAS). Одне з досліджень показало, наприклад, що роботаксі в Сан-Франциско непросто буде конкурувати з цінами традиційних таксі через витрати на ліцензування, страхування, техобслуговування і дистанційне керування.

Один з найуспішніших розробників робомобілів Waymo, підрозділ Alphabet, за рік витрачає приблизно 1 мільярд на створення ефективної автономної системи, а заробляє на роботаксі – ще до пандемії – не більш декількох сотень тисяч в рік. Такі добре фінансовані підприємства, як Cruise, Kodiak Robotics і Ike звільнили сотні співробітників, щоб утриматися на плаву в 2020 році.

Навіть більш вузькоспеціалізованим машинам на зразок рейсових мікроавтобусів буде важко пробитися на ринок, вважають експерти MIT. Два роки тому Міністерство транспорту США опублікувало звіт про стан справ в галузі безпілотних автівок і перерахувала проблеми, які їх розробникам ще доведеться подолати: обмежена автономність, проблеми із закупівлями, правова непередбачуваність.

Що стосується вантажоперевезень, то в цій сфері дійсно є попит на автоматизацію, вважають автори доповіді. Безпілотні вантажівки можуть щорічно економити своїм власникам до 70 мільярдів доларів, підвищити продуктивність на 30%, і впоратися з дефіцитом водіїв у США.