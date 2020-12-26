Американський виробник електромобілів вже давно обіцяє до кінця року запропонувати клієнтам у США і Канаді покращену версію функції повного автопілота (full self driving), яка зараз проходить стадію тестування на машинах добровольців. Хоча до кінця року залишилося менше тижня, Ілон Маск не втрачає надії розіслати оновлення вчасно.

В одному з обговорень на своїй сторінці у твіттері Ілон Маск підтверив, що розробники вже готові представити велике оновлення для електрокарів Tesla. Він наголосив, що залишилося виправити лише кілька багів перед тим, як розсилати апдейт, повідомляє 24 канал.

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Will there still be some kind of bonus software release before the end of the year — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) December 24, 2020

Чого чекати власникам Tesla

За словами Ілона Маска, Tesla взяла на себе ініціативу запропонувати нові програмні функції, про які раніше не просили клієнти. За інформацією Electrek, нове ПЗ запропонує три додаткові комп'ютерні ігри. Серед них будуть стратегія, рольова гра з кішками у ролі персонажів і картковий пасьянс.

Функціональні оновлення

Крім більш досконалої версії автопілота, оновлення бортового ПЗ принесе кілька цікавих функцій:

відеоконференцзв'язок;

можливість кругового огляду з використанням бортових камер;

використання гучномовця для звернення до людей, які перебувають на вулиці.

Серед іншого Tesla обіцяє додати кілька нових сюрпризів, про які клієнти компанії навіть не здогадуються.