Гендиректор Tesla назвав точні терміни появи Full Self-Driving – автопілота Tesla п'ятого рівня, який дозволить водієві взагалі не стежити за дорогою. Маск впевнений, що технологія стане доступною обмеженому числу клієнтів компанії вже протягом 6-10 тижнів.

З появою автопілота 5-го рівня Tesla може претендувати на особливі умови на дорогах для своїх автомашин, повідомляє Electrek.

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Модернізація Full-Self Driving стане квантовим стрибком, тому що це фундаментальна переробка архітектури, а не зміна існуючої моделі. Я особисто використовую передову альфа-версію у своїй машині і практично не втручаюся в процес руху від будинку до роботи. Чекайте обмежений запуск через 6-10 тижнів,

– заявив Маск.

Слова підприємця про поїздки між будинком і роботою відсилають до заяви, яку Маск зробив минулого місяця. Тоді Маск також оголосив про тестування альфа-версії автопілота на своїй Tesla Model S і складних маршрутах з дорожніми роботами і "різними ситуаціями".

Зараз електромобілі Tesla поставляються з автопілотом другого рівня за шкалою автоматизації, прийнятою Спільнотою автомобільних інженерів США (SAE). Другий рівень, також відомий як "часткова автоматизація", має на увазі здатність автомата управляти кермом, швидкістю і гальмуванням, але він не може реагувати на екстрені ситуації на дорозі, коли життя водія може перебувати під загрозою.

Зміна законодавства

При цьому "квантовий стрибок" Маска передбачає різкий перехід від другого рівня до п'ятого – повної автоматизації. Однак, навіть якщо Tesla зможе перейти на новий рівень протягом 2-2,5 місяців, сучасне законодавство США не дозволить водіям електромобілів лягти спати за кермом або покинути водійське сидіння під час руху дорогами загального користування.

Маск це чудово розуміє і готовий до того, що новий автопілот Tesla буде направлено на проходження тривалого і складного тестування регуляторами з метою переконатися в його можливостях. Якщо вони підтвердяться, почнеться робота з внесення змін до діючих нормативів, правила і законів.