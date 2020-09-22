Середньобюджетний смартфон OnePlus Nord можна вважати одним із найбільш очікуваних пристроїв року. Однак, після його виходу з являється інформація про численні баги, а деякі інциденти відверто насторожують.

Зокрема, різко збільшилась кількість скарг від власників OnePlus Nord, які зіткнулися зі скиданням всіх налаштувань до заводських. І за їхніми запевненням – це робив сам смартфон, передає Gizchina.

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Тобто користувачі втрачали всі збережені дані, наприклад фотографії, відеоролики та інші важливі файли.

Реакція OnePlus

В OnePlus проблему визнають. Там кажуть, що їхні розробники працюють над виправленням багу. Як зараз власникам смартфона зберегти дані – рекомендацій немає.Також невідомі причини того, що відбувається і що саме призводить до збою.

Нагадаємо, з часу анонсу OnePlus Nord пройшло всього два місяці. Однак, він вже отримав кілька оновлень, перше з яких було випущено на наступний день після появи смартфона на ринку. Незважаючи на всі зусилля розробників, виправити всі проблеми їм всерівно не вдається.