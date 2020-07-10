В Києві з'явився сервіс Power now для оренди павербанків. Аби скористатись сервісом. потрібно спочатку завантажити відповідний додаток.

Power now вже запрацював. Перші 30 хвилин підзарядки для кожного користувача будуть безкоштовні.

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Потужність одного павербанку складає 5000 мАг. В комплекті пристрій має три види кабелю: Micro-USB та Type C для Android-смартфонів та Lightning для iPhone.

Як скористатись послугою

Спочатку потрібно завантажити застосунок.

Далі у додатку знайти найближчу станцію на карті, просканувати надрукований на станції QR-код і взяти павербанк.

Після того, як ваш девайс зарядився, пристрій потрібно повернути у будь-яку найближчу станцію.

Як працює Power now – сервіс для для оренди павербанків

Ціни

Після 30 хвилин безкоштовного використання стягується плата. Вартість 30 хвилин користування – 10 гривень. Максимальна вартість користування за добу становить 50 гривень, її стягують після 2,5 години користування.

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Наразі у Києві встановлено вже понад 50 станцій. При цьому до кінця тижня мережу обіцяють збільшити до 100 станцій. Вони мають бути розміщені у торгових центрах, розважальних майданчиках, в кінотеатрах, аеропортах, вузах та туристичних локаціях міста.