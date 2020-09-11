Вже більше місяця тривають масштабні пожежі у Каліфорнії. Більше того, 11 вересня вогонь перекинувся і на сусідні штати, зокрема, – Орегон та Вашингтон.

Масштаби цих пожеж можна побачити з космосу. Відповідний знімок оприлюднили у NASA, додавши для порівняння карту до пожеж.

До теми Масштабні пожежі в США 2020: все, що відомо – причини та карта

Пожежі в США

Страшний вогонь та його наслідки забрали життя щонайменше 14 людей. Зокрема, відомо про 10 загиблих у Каліфорнії та 4 – в Орегоні.

Лише штаті Орегон евакуйовано вже понад півмільйона людей. Загалом довелося евакуювати сотні тисяч американців. За час пожеж в Америці вигоріла загальна територія в 18 тисяч квадратних кілометрів – це практично розмір Волинської області.

Наслідки пожежі у США / Фото NASA

Страшний вогонь рятувальники поливають з неба вертольоти. Також використовують на місці бульдозери.

Цікаво NASA показало знімки зниклих льодовиків Арктики – фото та відео

Крім того, через пожежі погіршилася якість повітря – на смог скаржились навіть мешканці Лос-Анджелеса.