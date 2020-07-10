Вже майже тиждень у Луганській області тривають лісові пожежі. Страшний вогонь знищив десятки будинків, тисячі гектарів лісу та забрав життя 5 людей. Масштаби цих пожеж видно навіть із космосу.

У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів показали супутниковий знімок лісової пожежі на Луганщині.

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Там також розповіли, що експерти Центру проводили збирали та аналізували знімки з супутників, протягом усього періоду гасіння пожежі.

Що відомо про пожежі на Луганщині

Загоряння трапилось 6 липня. Вогонь дуже швидко поширювався, тож до гасіння довелось залучити авіацію. Ситуацію ускладнив той факт, що пожежа була близько до лінії розмежування. При цьому окупанти не давали згоди на прохання про припинення вогню.

8 липня рятувальники таки змогли залучити авіацію. Це дало змогу загасити осередок загоряння в селі Смолянинове під Сєверодонецьком.

Станом 10 липня відкритого вогню в регіоні вже немає, можна побачити лише осередки тління деревини.

Моніторинг з космосу

Національний центр управління та випробувань космічних засобів регулярно проводять моніторинг території України за допомогою супутникових знімків.

Зокрема, під час масштабних лісових пожеж навесні 2020 року супутникові знімки допомагали ДСНС ефективніше контролювати і боротись з вогнем.

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Цього разу супутникові знімки теж надавали пожежникам детальну інформацію про характер та місце пожеж. Тож це допомогло швидше та ефективніше локалізувати та подолати займання.