Працівники американської компанії eBay вигадали оригінальний метод помсти. Аби провчити пару блогерів з Бостона, вони відправляли їм посилки з павуками, тарганами, личинками мух і навіть закривавленими масками свиней.

Як передає видання CNN, такими “темними” справами займались співробітників eBay, які нині вже є колишніми робітниками.

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Цих людей обурив блог пари, де вони інколи критикували інтернет-майданчик.

Співробітники eBay також розмістили адресу блогерів на сайті з оголошеннями Craiglist, запрошуючи за адресою всіх бажаючих. Вони також стежили за блогерами, а один із співробітників навіть намагався зламати їхній гараж, щоб встановити GPS-маячок на автомобілі.

Покарання

Усіх шістьох співробітників звинувачують у кіберзлочинах, зокрема у домаганнях в віртуальному просторі.

Компанія eBay вже звільнила цих людей. Там наголосили, що вважають таку поведінку неприйнятною.

"Ми просимо вибачення у постраждалих і шкодуємо, що виявилися втягнутими у історію", – сказано в офіційній заяві компанії.