Колишній інженер компанії Salesforce розробив нову пошукову систему You.com. Він має стати альтернативою Google. При цьому користувачам обіцяють, що їм варто буде зробити мінімальну кількість кліків, щоб отримати бажаний результат.

You.com розробив Річард Сохер, який раніше займав пост головного наукового співробітника Salesforce.

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Під час презентації Сохер пояснив, що він намагався створити надійну пошукову систему з високим рівнем конфіденційності.

Це робилось на противагу найпопулярнішому пошуковику Google. Сервіс піддається серйозній критиці за те, що він збирає надто багато конфіденційної інформації для відображення реклами.

"You.com допоможе вам знайти те, що ви шукаєте, максимально швидко. Ми віддаємо перевагу реальним результатам, а не платному контенту і рекламі", – сказано у релізі You.com.

Як працює You.com

Соцмережа працює на основі алгоритмів нейронних мереж, які підвищують конфіденційність і швидкість формування видачі. Розробники You.com пропонують приєднатися до програми раннього доступу. Для цього потрібно залишити заявку на офіційному сайті.

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Також Річард Сохер додав, що антимонопольне розслідування, яке зараз проводять проти Google, ускладнить життя пошуковику. На цьому тлі You.com зможе проявити себе з кращого боку.