Чимало підприємств переходять на сонячну енергію. Це дозволяє заощадити, знизити викиди у довкілля і отримати автономність від електричних мереж. Шведський автовиробник Scania вирішив оснастити сонячними панелями гібридну вантажівку.

Ідея обладнати електрокари сонячними панелями не нова, але звичайні машини мають маленьку площу, що робить подібну технологію малоефективною. А ось вантажівки з напівпричепами достатньо для випробування нової концепції енергозбереження, розповідає Engadget.

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Першопрохідцем у цьому напрямку стала шведська компанія Scania, яка належить Volkswagen. Вона оснастила вантажівку сонячними панелями. Загальна площа елементів склала 140 квадратних метрів.

На що здатне таке авто

Реальних тестів поки не проводилося. Однак виробник заявляє, що, згідно з попередніми оцінками, панелі зможуть виробляти близько 14 000 кВт/г протягом року. Цього буде достатньо для економії від п'яти до десяти відсотків палива у Швеції або вдвічі більше в тепліших регіонах, таких як Іспанія.



Рішення Scania дає змогу економити суттєві об'єми пального

Зараз Scania співпрацює з урядом Швеції, намагаючись оцінити ефективність впровадження технології. Одна з проблем полягає в ціні панелей, вони коштують 50 000. Також інженери хочуть інтегрувати зворотну зарядку, що дозволяє повернути електрику в мережу з автомобіля.