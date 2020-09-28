Однією з особливостей мобільної операційної системи iOS 14 стала функція App Clips – можливість швидкого запуску додатків без завантажування "важких" основних файлів. Нарешті, в App Store з'явився перший представник нової категорії – ним став мобільний скролл-шутер.

Розробник новинки, реалізованої з підтримкою технології App Clips (невелика частина програми, спеціально оптимізована для миттєвого запуску), – студія Firi Games, випустила космічну аркаду Phoenix 2, повідомляє AppGefahren.

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Особливістю тайтла стала можливість запустити його відразу після натискання на кнопку "Грати" при перегляді сторінки гри у браузері Safari з iOS-пристрої.

Для демо-перегляду доступний лише один рівень – цього, за задумом творців, має бути достатньо, щоб зрозуміти механізм та особливості гри. Після завершення тестового відрізка на екрані з'являється пропозиція з завантаженням повної версії з App Store.



App Clips версія додатку Phoenix 2 запускається миттєво без додаткових завантажень

Раніше представники Apple відзначили, що максимальний розмір додатків в рамках програми App Clips не перевищуватиме 10 МБ, що дозволяє здійснювати їх швидкий запуск навіть при використанні мобільного інтернету.