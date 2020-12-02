Компанія TeamGroup показала перший у світі модуль пам'яті DDR5. Він отримав ряд покращень, порівняно з попереднім поколінням, але буде представлений не скоро.

Компанія TeamGroup першою представила конкретний продукт – модуль пам'яті Elite DDR5-4800 об'ємом 16 ГБ. Згідно з попередніми даними, як мінімум нові CPU AMD повинні будуть підтримувати цю пам'ять. Про це пише Videocardz.

Цікаво Безумства на Ebay: шахраї продають фото PlayStation 5 за ціною консолі

Що відомо

На ринку продукт з'явиться на початку третього кварталу наступного року. Це натякає на те, коли приблизно чекати нових CPU Ryzen 6000.

Відомо, що робоча напруга нових мікросхем пам'яті становить 1,1 В, швидкість передачі даних збільшена відносно минулого покоління в 1,6 раза – до 4800–5200 Мбіт/с.

Сучасна пам’ять DDR4 з кодом виправлення помилок (ECC) вимагає додаткового чіпа, встановленого на друкованій платі, тоді як DDR5 підтримує вбудовану ECC-функцію, яка самостійно виправляє однобітові помилки, значно покращуючи стабільність системи. Передбачається висока оцінка ефективності, яку внесе нове покоління. Воно може бути використане для обчислень великих даних та штучного інтелекту.

Даних про ціну поки немає.