Sony показала ролик, де представник компанії повністю розібрав приставку PlayStation 5 за допомогою декількох інструментів і детально показав, як всі елементи консолі виглядають зсередини.

Sony попередила користувачів, що відеоролик з розбиранням приставки носить виключно ознайомчий характер. Водночас компанія наголосила, що самостійно консоль розбирати не потрібно, оскільки після цього в гарантійному ремонті буде відмовлено, повідомляє 24 канал.

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Цікаві моменти з відео

Мабуть, в першу чергу варто звернути увагу на чималі габарити консолі. На передній частині приставки розташувалися високошвидкісні інтерфейси USB Type-C і Type-A, а на боці – ще два USB Type-A, HDMI і порт LAN. Там же знаходиться слот живлення. Характерно, що підставка консолі закріплена звичайним болтом. Однак користувач зможе легко покласти систему набік, якщо йому так буде зручніше. Для цього достатньо відкрутити болт і прикріпити підставку гачками до бічної грані. Всі зайві отвори при цьому закриваються спеціальними заглушками.

Представник Sony розбирає PlayStation 5, відео:

Під кришкою у PlayStation 5 ховається величезний наскрізний кулер і інтерфейс M.2 з PCIe 4.0 для можливості розширення дискового простору в майбутньому. Перед доступом до материнської плати необхідно зняти оптичний привід – тоді можна буде поглянути на процесор і графічний чіп консолі.

Цікаво, що її GPU нітрохи не схожий на масивну відеокарту, які зазвичай використовуються в PC. У PlayStation 5 він не перевищує розмірами CPU. Аналогічно компактними розмірами хизуються оперативна і графічна пам'ять, а також SSD-накопичувач – це маленькі чіпи, вмонтовані в материнську плату. При цьому для охолодження пристрою використовується не тільки кулер, але й рідкий метал.

Ціна й дата виходу

Нагадаємо, що консоль нового покоління PlayStation 5 вийде в Україні 19 листопада і буде доступна за ціною 12 999 за цифрову версію та 14 999 за версію з дисководом. У деяких регіонах світу запуск відбудеться раніше вже 12 листопада.