Toshiba офіційно оголосила про завершення своєї 35-річної кар'єри в ролі виробника портативних ПК. За цей час компанія зарекомендувала себе як творець "першого у світі ноутбука для масового ринку" і популярної серії лептопів Satellite.

У п'ятницю, 7 серпня 2020 року, вендор заявив про повне поглинання відповідного підрозділу іншою компанією і припинення випуску пристроїв під власним брендом, повідомляє 24 канал.

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Поглинання Toshiba

У червні 2018 року 80,1% акцій Toshiba Client Solution перейшли в розпорядження компанії Sharp – починаючи з січня 2019 року фірмові ноутбуки стали продаватися під брендом Dynabook. Нарешті, 30 червня 2020 року закінчилася процедура поглинання Toshiba концерном Sharp, а Dynabook стала повноцінною "дочкою" японського виробника.



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Згідно з прес-релізом Toshiba, всі нові моделі ноутбуків, розроблені інженерами вендора, надалі виходитимуть на ринок під брендом Dynabook, а сама компанія завершує діяльність у цьому сегменті.

Причини припинення випуску лептопів виробник не повідомляє – на думку експертів, Toshiba не витримала конкуренції, поступившись пальмою першості Lenovo, HP і Dell.

Що далі

Надалі компанія Toshiba збирається зосередитися на найбільш успішних напрямках. Це підтверджує той факт, що компанія збирається продати акції свого підрозділу, що займається виробництвом флеш-пам'яті NAND. Варто зазначити, що саме Toshiba винайшла флеш-пам'ять NAND.

Причина продажу акцій все та ж – збитковість бізнесу. Варто також наголосити, що на 70% корпорація належить іноземним інвесторам, і, очевидно, це накладає свій відбиток на ведення бізнесу.

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Початок кінця Toshiba

Провісником великої реструктуризації комп'ютерного бізнесу Toshiba стало звільнення у 2015 році 1300 співробітників і закриття кількох регіональних представництв по всьому світу. Крім цього, був звільнений Ацутоші Нішіда, глава глобального ПК-відділу Toshiba, який займав цей пост з 1995 року. Його звільнили з посади, серед іншого, у зв'язку з великим фінансовим скандалом, що розгорівся у 2015 році, який стосувався також низки топ-менеджерів компанії. Тоді Toshiba кілька років поспіль вказувала завищені доходи, щоб залучати інвесторів, і в підсумку загальна сума неіснуючого прибутку склала майже 2 мільярди доларів.