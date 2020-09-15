15 вересня відбувається довгоочікувана презентація Apple 2020. Компанія підготувала низку цікавих нових девайсів, серед них Apple Watch 6 та нове покоління iPad Air.

Презентація відбувається в Apple Park, але через коронавірус вона проходить в онлайн-режимі.

Apple Watch 6

Першим девайсом, який нам показали, стало нове покоління Apple Watch 6. Серед головних оновлень – червоний колір корпусу.

Анонс Apple Watch 6 / Скріншот

Apple unveils the Watch Series 6 pic.twitter.com/agtRe86zYx — The Verge (@verge) September 15, 2020

Як і припускали інсайдери, новинка працює на базі нового чіпа S6. Також новинка отримала функцію заміру рівня кисню в крові. Також у співпраці з науковцями та медиками розробили послугу, яка може визначити респіраторне захворювання. Це відбувається на основі замірів рівня кисню в крові та частоти серцевих скорочень.