У понеділок компанія Apple несподівано розкрила дату чергового заходу, який відбудеться 10 листопада. Не чекаючи офіційної трансляції з місця подій, видання Bloomberg з посиланням на власні джерела вже розмістило на своєму сайті очікуваний список пристроїв бренду, які готуються до релізу.

Уже відомо, що компанія планує перевести власні комп'ютери на фірмові чіпи Apple Silicon замість процесорів Intel, повідомляє 24 канал. Зазначається, що першими моделями нового покоління стануть 13-дюймовий MacBook Air, а також MacBook Pro з діагоналлю екрана 13 і 16 дюймів, анонс яких очікується на майбутній презентації.

Цікаво Apple проведе останню презентацію в 2020 році: відома дата

Bloomberg відзначає, що інших нововведень, крім заміни CPU, від прийдешніх новинок очікувати не варто. Втім, вже в 2021 році, за словами авторитетного аналітика Мін-Чі Куо, серію фірмових ноутбуків чекає черговий редизайн.

Що відомо про процесори Silicon

Чіпи Apple Silicon забезпечать поліпшену продуктивність і енергоефективність, а також більш глибоку інтеграцію між обладнанням і програмним забезпеченням, дозволяючи використовувати універсальні додатки, які зможуть працювати на всіх пристроях компанії.



Apple переходить на власні чіпи Apple Silicon

Поки невідомо якої Mac першим отримає процесор Silicon. Деякі чутки вказують, що Apple працює над новим MacBook Air і 12-дюймовим MacBook, тому лінійка самих недорогих комп'ютерів може побачити оновлення першими. Також це можуть бути 14-дюймовий MacBook і 24-дюймовий iMac.

Які ґаджети можуть показати

Навушники AirPods Studio

Apple розробляє топові накладні навушники, які стануть частиною модельного ряду AirPods. З чуток, їх вартість складе 349 доларів, у них буде активне шумозаглушення і ретро-дизайн.



Презентацію навушників AirPods Studio можуть відкласти до наступного року

Спочатку передбачалося, що AirPods Studio представлять до кінця року, але нещодавно видання Bloomberg повідомило, що виникли проблеми з їх розробкою, тому зараз неясно, чи варто чекати анонс навушників на презентації One more thing.

AirTags

AirTags – ще один очікуваний продукт Apple. Це спеціальні трекери, які дозволять відстежувати місце розташування різних предметів, таких як гаманці або зв'язки ключів. Вони будуть працювати в додатку "Локатор". Є ймовірність, що компанія відкладе їх анонс до наступного року.



Мітки AirTags можуть показати на презентації One more things

​Не пропустіть iPhone 13: з'явились перші дані про майбутню новинку Apple

Apple TV

З чуток на презентації One more thing Apple покаже оновлену приставку Apple TV для телевізорів та власного стрімінгового й ігрового сервісів.