У вівторок компанія Apple провела жовтневу презентацію Apple Event 2020 на якій презентувала новий iPhone 12, який вперше отримав підтримку мереж п'ятого покоління, та колонку HomePod mini.

За перезентацією слідкував 24 канал, тому ми маємо що вам розказати, про нові ґаджети Apple.

Цікаво Apple представила HomePod mini: недорога колонка з розумними можливостями

HomePod mini

Розпочала свою презентацію Apple з анонсу колонки HomePod mini, яка доповнила лінійку моделі, яку презентували ще в 2017 році. Новинка отримала низку розумних функцій та корисних нововведень, таких, як аналіз оточення та підлаштування звуку, розпізнавання користувачів та режим "рації" Intercom.



Apple представила нову колонку HomePod mini

Крім того колонку оснастили процесором Apple S5, а для зв'язку з iPhone використовується чіп U1.

Зрозуміло, Apple приділила чимало часу розповідям про неймовірну якість звуку та революційні можливості. Детально прочитати про нову HomePod mini ви можете у нашому матеріалі.

Ціна й дата продажів

У продаж HomePod mini надійдуть за ціною в 99 доларів вже 16 листопада.

iPhone 12 та 12 mini

Смартфони iPhone 12 та 12 mini отримали новий шестиядерний чіп Apple A14 Bionic побудований за 5-нм техпроцесом. Apple наголосила, що A14 Bionic працює "до 50 відсотків швидше", ніж топові чіпи в смартфонах Android.

iPhone 12 mini отримав 5,4-дюймовий екран Super Retina XDR з роздільною здатністю 2532×1170 пікселів і щільністю 460 ppi, а iPhone 12 аналогічний екран розміром 6,1 дюймів. З особливостей, OLED-екран iPhone 12 має пікову яскравість 1200 ніт і підтримує Dolby Vision, HDR 10 і HLG.



iPhone 12 та 12 mini можна попередньо замовити з 16 жовтня

Цікавою особливістю нових iPhone 12 є те, що дисплей покритий склом із загартованої кераміки під назвою Ceramic Shield. Використання цього скла робить телефон в чотири рази більш стійким до пошкоджень від падінь.

Ціна iPhone 12 та 12 mini

iPhone 12 – 799 доларів (≈22 630 гривень). Попередні замовлення – 16 жовтня, продажі – 23 жовтня;

Попередні замовлення – 16 жовтня, продажі – 23 жовтня; iPhone 12 mini – 699 доларів (≈19 797 гривень). Попередні замовлення – 6 листопада, продажі – 13 листопада.

Смартфони будуть доступні в п'яти кольорах алюмінію, включаючи синій, зелений, чорний, білий і ( PRODUCT) RED.

Не пропустіть iPhone 12: характеристики і ціна довгоочікуваних флагманів Apple

iPhone 12 Pro і Pro Max

Смартфон iPhone 12 Pro отримав 6,1-дюймовий екран, а 12 Pro Max – 6,7-дюймовий. Обидві матриці виконані за технологією OLED і підтримують технологію HDR. За продуктивність відповідає фірмовий чіпсет Apple A14 Bionic з шестиядерних обчислювальним модулем, чотирьохядерним графічним процесором і Neural Engine. Є чіпи Apple U1 і T2. Як і інші смартфони серії, iPhone 12 Pro і 12 Pro Max підтримують технологію 5G.



Нові смартфони iPhone 12 Pro та Pro Max

Обидва смартфони навчилися знімати відео з технологією широкого динамічного діапазону HDR, крім того, вони стали першими на ринку смартфонами з функцією запису відео Dolby Vision HDR. Редагувати такі ролики можна прямо на пристрої.

Потрійна камера отримала роздільну здатність 12 Мп для кожного модуля. Смартфони отримали нову систему оптичної стабілізації зображення, яка використовує технологію з камер DSLR: вона в тому числі допоможе знімати фото з високою витримкою з рук без спотворень.

Apple ProRAW

Apple реалізувала підтримку просунутої версії формату RAW, що пропонує багатокадрову обробку зображень з використанням Deep Fusion і Smart HDR. Тепер налаштовувати параметри знімка можна прямо в програмі "Фотографії". Окремий файл формату Deep RAW зберігається відразу ж, без затримок.

Можливості нової камери iPhone 12 Pro/Pro Max:

LiDAR

Новинкою став високоточний сканер LiDAR для роботи з доповненою реальністю. Він аналізує довкілля, будуючи карту простору для більш точного позиціонування віртуальних об'єктів.



Сенсор LiDAR дає змогу краще працювати з доповненою реальністю

Ціна iPhone 12 Pro і Pro Max

iPhone 12 Pro надійде в продаж за ціною в 999 доларів (≈28 294 гривні) за версію з 128 ГБ пам'яті.

за версію з 128 ГБ пам'яті. iPhone 12 Pro Max з аналогічним об'ємом коштуватиме 1099 доларів (≈31 126 гривень) .

Продажі почнуться 13 листопада для старшої моделі і 23 жовтня для молодшої.

Детально про всю лінійку смартфонів Apple iPhone 12 читайте у нашому матеріалі.