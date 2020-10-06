Компанія Apple нарешті назвала дату презентації нової лінійки смартфонів iPhone 12. Як і повідомляли численні витоки, нові смартфони Apple нам покажуть 13 жовтня.

Apple вже розіслала запрошення на велику презентацію.

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Коли і де дивитись презентацію iPhone 12

Презентація стартує о 10:00 ранку (о 20:00 за київським часом). Подія відбуватиметься онлайн, тож її можна дивитись на офіційному сайті. Також за всіма новинками від Apple можете переглянути на Техно 24.

Гаслом нової презентації стала фраза "Hi, Speed" (Привіт, швидкість). Вона може натякати на можливості нових смартфонів, зокрема процесора.

Також у списку продуктів, що можуть показати разом з новими iPhone: