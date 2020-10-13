13 жовтня компанія Apple організувала ще одну осінню презентацію. Цього разу анонсували нову лінійку смартфонів iPhone 12. Через пандемію, ця подія теж відбувається лише в онлайн-форматі.

Презентація стартує о 20:00. Її можна дивитись на офіційному сайті Apple. До теми Презентація Apple 2020: що анонсувала компанія Презентація iPhone 12: відео Сьогодні очікуємо на анонс чотирьох нових моделей iPhone. А також можуть презентувати нове покоління навушників AirPods та оновлену версію Apple TV. Можливо, навіть ми дочекаємось довгоочікуваної зарядної станції AirPower.