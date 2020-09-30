Щороку Apple анонсує нову лінійку флагманських смартфонів у вересні. Однак, коронавірус багатьом поламав плани. При цьому ми досі не знаємо, коли ж вийде iPhone 12.

Зараз в мережі з'явилася нова ймовірна дата презентація нової лінійки iPhone 12, передає Gizmochina.

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Нова дата

Як повідомляє авторитетний інсайдер Джон Проссер, перша партія смартфонів iPhone 12 буде відправлена в магазини вже 5 жовтня. При цьому офіційний анонс відбудеться 13 жовтня. В цей же день повинні відкритися попередні замовлення на новинки.

Спершу у продаж надійдуть моделі iPhone 12 mini з 5,4-дюймовим екраном та iPhone 12 з діагоналлю 6,1 дюйма. На вибір у користувача будуть версії з 64 ГБ, 128 ГБ і 256 ГБ флеш-пам'яті.

Що стосується моделей iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max, то мінімальний обсяг флеш-пам'яті для них складе 128 ГБ. Вони в продаж надійдуть із деякою затримкою, найімовірніше вже у листопаді.