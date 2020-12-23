Китайська компанія Xiaomi вже оголосила дату презентації свого нового флагманського смартфона Xiaomi Mi11. Після цього китайські журналісти почали отримувати запрошення на подію. І треба відзначити, що виглядають вони доволі оригінально.

Запрошення на презентацію Xiaomi Mi11 виконано у вигляді невеликої картки, що нагадує банківську. Та найцікавіше розмістили у неї в центрі, повідомляє ITHome.

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Деталі

Всередині розмістили справжній процесор Snapdragon 888, який і буде встановлений в новому смартфоні. Тобто, компанія заздалегідь розіслала частинку майбутнього флагмана. Відомо, що всього було виготовлено 100 таких карток.

Запрошення на презентацію Xiaomi Mi11 / Фото ithome.com

Дата анонсу

Xiaomi Mi11 мають презентувати 28 грудня. Анонс відбудеться в режимі офлайн, попри складну ситуацію з коронавірусом.

До речі, Xiaomi Mi11 стане першим в світі смартфоном на базі Snapdragon 888.

Крім потужного процесора в ньому очікуються 120-герцовий екран, 108-мегапіксельна камера і підтримка 55-ватної швидкої зарядки.