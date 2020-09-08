У Києві презентували чат-бот CrimeaIsUaBot, який консультуватиме жителів окупованого Криму щодо умов перетину КПВВ, доступу до паспортних послуг, отримання свідоцтв про народження та смерть на окупованій території та інших послуг.

Новий інструмент покликаний спростити доступ до державних послуг для жителів Криму, повідомляє 24 канал.

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За словами першої заступниці постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'ї Свиридової, головна мета чат-боту – спрощення та підвищення якості доступу до різних послуг для жителів окупованих територій.

Вона також зазначила, що чат-бот вже працює на базі Telegram. Його можна знайти за назвою CrimeaIsUaBot.



CrimeaIsUaBot готовий надати актуальну інформацію жителям окупованого Криму

Що вміє бот CrimeaIsUaBot

Бот може відповісти на найпоширеніші запитання жителів окупованого Криму:

умови перетину КПВВ;

доступ до паспортних послуг;

отримання свідоцтв про народження та смерть на окупованій території.

Якщо питання стосуватиметься не типової ситуації, бот надасть користувачу контакти відомств та громадських організацій, які можуть безкоштовно надати додаткові консультації з цього приводу.

Свиридова зазначила, що роботу чат-бота також планують реалізувати на інших платформах, які доступні в окупованому Криму.