Грандіозна вечірка на Новий рік – це коли багато гостей, купа смачної їжі і святкування до ранку. Однак під час бурхливих веселощів гості можуть щось непомітно перекинути, розбити чи розсипати і це потрібно швидко прибрати. А щоб процес був легким, варто використати спеціальний пристрій, про який ми розповімо у нашому матеріалі.

Здавалося б у чому проблема, потрібно просто взяти віник або щітку і швидко все прибрати. Однак швидко та зручно з віником в умовах вечірки у розпалі точно не вийде. Можна звісно витягнути з комірчини пилосос, розмотати шнур, знайти вільну розетку і протиснутися крізь натовп до столу, але таскання громіздкого пилососу та надмірний шум це те що не потрібно ні вам, ні вашим гостям.

У ситуації що склалася, ідеально підходить компактний акумуляторний пилосос, який не займає багато місця та зручний у користуванні. Такий девайс можна застосувати в екстреній ситуації і він швидко очистить місце забруднення.

Основною фішкою акумуляторних пилососів є їх автономність, можливість використання апарату без прив'язки до мережі, тож вам не потрібно буде розмотувати шнур та шукати розетку. З таким ґаджетом ви позбавлені від десятків незручностей та мінусів звичайних повнорозмірних пилососів.

Такий прилад зручний для прибирання під шафами, ліжками, диванами та іншими низькими меблями, якщо у комплекті є подовжувач та плоска щітка невеликого розміру.

На що варто звернути увагу

Вибираючи акумуляторний пилосос, необхідно ознайомитися з його двома важливими характеристиками: ємністю батареї і об'ємом пилозбірника. Вони визначають загальну ефективність пристрою.

На ринку є маса невеликих ручних пилососів і в середньому їх час роботи не перевищує 20 хвилин. Є й пилососи, час роботи яких заявлений в 60 хвилин, однак, варто врахувати, що це час роботи на мінімальній потужності, якої часто може бути не достатньо.

Що ж до пилозбірника, то зазвичай такі пилососи мають об’єм до 0,5 літра. В принципі цього достатньо для швидкого прибирання, на що і розраховані такі ґаджети, однак є пристрої з більшим об’ємом.

Як відомо з усіх правил є винятки, так і тут, завжди можна знайти пристрій, який вибивається із сотень схожих девайсів завдяки низці своїх переваг та особливостей.

Серед акумуляторних пилососів таким девайсом є Bosch BBS81PET. Він відрізняється потужністю, ефективністю, автономністю та особливістю змінного акумулятора Power for ALL, який є частиною 18-ти вольтної системи Bosch. Цей акумулятор сумісний з багатьма електроінструментами та садівничими пристроями від Bosch.

Переваги акумуляторного пилососа Bosch

Якщо у вас вдома є домашні тварини, то цей пилосос буде особливо корисним для вас, адже він має дві електрощітки, які ефективно прибирають шерсть з обивки меблів та коврів, тож ви зможете швидко прибрати після своїх пухнастих друзів.

За ефективність прибирання у цьому пилососі відповідає мотор DigitalSpin. З ним пилосос швидко прибирає сміття, не залишаючи дрібних часток на поверхні.

Не слід забувати і про розмір контейнера. У цій моделі він достатньо великий, щоб ефективно прибирати пил тривалий час або ж зібрати велику кількість сміття одразу, наприклад, розсипаний корм для тварин чи інші дрібні предмети.

А ще у цьому пилососі передбачена картриджна система фільтрації відпрацьованого повітря. Воно фільтрується тричі до 99,9%, як результат ви отримуєте чисте відпрацьоване повітря на виході.

Автономність

Варто також обмовитися і про автономність. У звичайному режимі роботи без електрощітки цей пилосос здатен забезпечити 40 хвилин прибирання. Якщо підключити електрощітку, часу стане дещо менше – 35 хвилин. А в найбільш ефективному режимі "турбо" з електрощіткою пилосос може працювати 10 хвилин.

Заряджається він від спеціальної бази і відновлює 100% заряду за 5 годин. Однак завдяки швидкісному зарядному пристрою BHZUC181, який можна окремо придбати, час зарядки суттєво скорочується всього до 60 хвилин.

Висновок

Пилосос Bosch BBS81PET здатен стати незамінним помічником у вашому будинку чи квартирі. Він допоможе швидко прибрати сміття під час святкування чи вечірки так, щоб це було найменше помітно для гостей і для вас, а водночас було ефективно та комфортно.