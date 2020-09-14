Прикордонно-митна служба США вилучила цілу партію навушників OnePlus Buds. Річ у тому, що прикордонники вирішили, що це контрафактні навушники від Apple AirPods.

Насправді це була абсолютно легальна партія OnePlus Buds. Цю історію розповіли на офіційній сторінці службі у Twitter.

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Загалом прикордонники вилучили партію з 2000 навушників. Вони також додали, що вартість оригінальної партії AirPods склала майже 400 тисяч доларів.

Однак, у коментарях до цього посту користувачі заявили, що на фото – абсолютно легальні навушники OnePlus Buds. Вони коштують по 79 доларів за один комплект.

На цю публікацію відреагували і в американському представництві OnePlus. Там попросили митницю США повернути партію навушників, що прибула з Гонконгу.

“Гей, віддайте назад!”, – обурились у OnePlus.