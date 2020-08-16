Мультимедійну приставку Xiaomi Mi Box 3 офіційно представили у 2016 році. Зараз виробник випустив нову прошивку на базі Android 9. Відомо, що вона містить пакет виправлень помилок операційної системи.

Апдейт Mi Box 3 отримав кодовий номер R2810 для (MDZ-16-AB), передає xda-developers.com.

До теми Прозорий телевізор Xiaomi Mi TV LUX показали в роботі – відео

Що відомо

Розмір оновлення складає трохи більше 620 МБ. Інформації про апдейт небагато. Як повідомляють джерела, Xiaomi Mi Box 3 підтримує відтворення відео 4K зі швидкістю 60 кадрів в секунду (завдяки чотирьохядерному процесору Amlogic з графічним чіпом Mali 450 за підтримки 2 ГБ оперативної пам'яті).

Пристрій зможе декодувати звук у форматі Dolby Digital Plus. Щоправда, є також чутки, що бета-версія прошивки вже викликала проблеми з аудіодоріжкою при високій роздільній здатності.

Коли стане доступною

бета-версія прошивки вже доступна в деяких регіонах. Дата офіційного релізу стабільної збірки Android 9 для Mi Box 3 не повідомляється.