Український державний банк ПриватБанк запустив єдиний мобільний додаток для фізичних осіб та підприємців на базі Privat24 для Android та iOS. Це перший банк, який запустив подібний мобільний додаток.

Про це повідомили у банку зазначивши, що тепер понад 700 тисяч підприємців, які обслуговуються у Приватбанку, зможуть працювати зі своїми рахунками у звичному додатку "Приват24".

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Як скористатися додатком

Якщо ви раніше користувалися додатком "Приват24", то нічого робити не потрібно – лише оновити додаток до оснньої версії.

Якщо ж ви підприємець і раніше користувалися додатком "Приват24 для бізнесу" ви можете продовжити користуватися цим додатком, або ж вам потрібно встановити "Приват24". Відтак клієнти приватбанку отримали універсальний додаток для обслуговування фізичних осіб та бізнесу.

Єдиний додаток Приват24 для фізосіб та бізнесу

У банку зазначили, що й надалі планують спрощувати функціонал мобільного Приват24 для підприємців, а саме робити більш зручними платежі, операції з кредитами, депозитами, валютою, здаванням звітів та інші сервіси, які зараз доступні в окремій системі Приват24бізнес. Крім того планується зробити практичнішим порядок дистанційної взаємодії підприємців зі своїми найманими бухгалтерами прямо всередині мобільного банку.