Приватбанк запланував оновлення програмного забезпечення свого процесингового центру. Тож на 7 годин перестане працювати сервіс Приват24. Також не працюватимуть банкомати та POS-термінали.

Про це розповіли у пресслужбі Приватбанку.

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Дата

Сервіс Приват24, банкомати та POS-термінали Приватбанку перестануть працювати у ніч на 11 жовтня. Також не будуть доступні транзакції по картках. Планове оновлення ПЗ відбуватиметься з 00:30 по 07:30 години ранку.

Причина

Таким чином компанія готується до сильного навантаження під час щорічних розпродажів Чорної п'ятниці та Дня Холостяка (китайський аналог).

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Як кажуть у компанії, щороку навантаження у ці дні зростають на 20%. Тоді потрібно провести оновлення, щоб не виникло труднощів, зависань чи інших багів під час сильного навантаження на систему.