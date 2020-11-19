Нещодавно експерти DisplayMate оцінили екран iPhone 12 Pro Max як кращий серед смартфонів, проте деякі власники пристроїв нової флагманської серії вже поскаржилися на роботу цього компонента. В остаточному підсумку Apple визнала, що на низці ґаджетів виникла прикра проблема, однак, за даними журналістів, не поспішає міняти їх в рамках гарантії.

Незабаром після початку продажів новинок на сайті технічної підтримки Apple, а також на сторонніх ресурсах з'явилися повідомлення про некоректну роботу дисплея різних версій iPhone 12, повідомляє 24 канал.

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У чому проблема екранів iPhone 12 Pro

Проблема, підтверджена фотографіями користувачів, полягала у появі зеленої або сірої заливки OLED-екранів при зменшенні яскравості до 90% від максимальної або нижче.

Щось безумовно не так. У OLED-екрана чорний повинен бути чорним, а не темно-сірим. Це більш помітно при менших рівнях яскравості. Якщо перемістити повзунок вгору, це вирішить проблему, але іноді він перемикається між правильним чорним і сірим,

– розповів один з покупців iPhone 12 Pro.

Реакція Apple

У відповідь на повідомлення незадоволених власників компанія офіційно визнала проблему і заявила, що з'ясовує її причину. Однак, згідно зі звітом видання MacRumors з посиланням на внутрішній документ компанії, її представники звернулися до фахівців сервісних центрів з рекомендацією уникати прийому в ремонт iPhone 12 з вказаною несправністю.

Замість цього Apple попросила інженерів проінформувати клієнтів про необхідність оновлення смартфона до останньої версії iOS. Ймовірно мовиться про програмну несправність, яку буде усунуто з найближчим апдейтом прошивки. Проте дата виходу патча поки невідома.