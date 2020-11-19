Apple визнала проблеми з екранами різних моделей iPhone 12
Нещодавно експерти DisplayMate оцінили екран iPhone 12 Pro Max як кращий серед смартфонів, проте деякі власники пристроїв нової флагманської серії вже поскаржилися на роботу цього компонента. В остаточному підсумку Apple визнала, що на низці ґаджетів виникла прикра проблема, однак, за даними журналістів, не поспішає міняти їх в рамках гарантії.
Незабаром після початку продажів новинок на сайті технічної підтримки Apple, а також на сторонніх ресурсах з'явилися повідомлення про некоректну роботу дисплея різних версій iPhone 12, повідомляє 24 канал.
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У чому проблема екранів iPhone 12 Pro
Проблема, підтверджена фотографіями користувачів, полягала у появі зеленої або сірої заливки OLED-екранів при зменшенні яскравості до 90% від максимальної або нижче.
Щось безумовно не так. У OLED-екрана чорний повинен бути чорним, а не темно-сірим. Це більш помітно при менших рівнях яскравості. Якщо перемістити повзунок вгору, це вирішить проблему, але іноді він перемикається між правильним чорним і сірим,
– розповів один з покупців iPhone 12 Pro.
Реакція Apple
У відповідь на повідомлення незадоволених власників компанія офіційно визнала проблему і заявила, що з'ясовує її причину. Однак, згідно зі звітом видання MacRumors з посиланням на внутрішній документ компанії, її представники звернулися до фахівців сервісних центрів з рекомендацією уникати прийому в ремонт iPhone 12 з вказаною несправністю.
Замість цього Apple попросила інженерів проінформувати клієнтів про необхідність оновлення смартфона до останньої версії iOS. Ймовірно мовиться про програмну несправність, яку буде усунуто з найближчим апдейтом прошивки. Проте дата виходу патча поки невідома.
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