У травні компанія Microsoft випустила велике оновлення для фірмової операційної системи Windows 10. Однак, окрім нових функцій, апдейт приніс дуже багато багів. Користувачі вже називають це оновлення одним із найпроблемніших за історію існування ОС.

Як передає Windowslatest, користувачі ПК на базі Windows 10, які вже встановили велике оновлення May 2020 Update, знайшли черговий глюк в роботі операційки.

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Так, спеціально для свіжого апдейту виробники випустили свіжі драйвери. Однак, встановити їх не так і просто. Процес поновлення цих драйверів триває дуже повільно, а інколи навіть видає незрозумілі повідомлення про помилку.

У чому річ

Як кажуть експерти, проблема із службою Windows Update, яка наполегливо намагається встановити старі драйвери, навіть коли вони вже успішно встановлені. Саме тому процес установки зациклюється і застрягає.

Коли цей процес зациклюється, то служба Windows Update продовжує видавати користувачеві повідомлення під час кожної перевірки апдейтів.

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Як виправити проблему

Експерти радять просто скасувати установку певного драйвера. Однак, це лише тимчасове рішення. Глобально проблему поки не вирішити, наразі рішення за Microsoft.