Проблеми з російським модулем на МКС: перестала працювати система отримання кисню
У російському сегменті Міжнародної космічної станції зламалася система отримання кисню. Це підтвердили переговори екіпажу з центром управління польотами.
Що зламалося
Вийшла з ладу система "Електрон-ВМ", яка встановлена в модулі "Зірка". Дана система працює на МКС з 2005 року, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ. Вона здатна виробляти від 25 до 160 літрів кисню на годину і додатково від 50 до 320 літрів водню на годину.
Не пропустіть Без Росії та Китаю: NASA оголосило країни-учасниці ініціативи з освоєння Місяця й космосу
Як працює система
Система проводить електроліз води з лужним електролітом в проточному електролізері, після чого відбувається поділ газорідинної суміші. У квітні 2010 року "Електрон-ВМ" вже виходила з ладу. Тоді екіпажу МКС було потрібно декілька днів, щоб відновити систему.
Система "Електрон-ВМ" / Фото "НДІхіммаш"
Що з екіпажем
- На випадок перебоїв на МКС є запаси кисню, а в американському сегменті МКС знаходиться свій кисневий комплекс.
Витік повітня та ремонт
В кінці серпня тиск на МКС початок опускатися. Спочатку джерело витоку повітря шукали в американському сегменті станції. Екіпаж станції ізолювали в російському модулі "Зірка". Однак в кінці вересня джерело витоку знайшли в робочому відсіку модуля "Зірка", де зберігається наукова апаратура.
Цікаво Астронавти NASA вперше протестували скафандри для польоту на Місяць: відео
До сьогоднішнього дня повністю усунути витік не вдається. Роботи ведуться з 9 жовтня. Витік намагалися закрити за допомогою пластиліну американського виробництва. Але тиск в модулі продовжує падати.
- У "Роскосмосі" заявили, що вважають витік "незначним". Імовірно, це може бути отвір або тріщина розміром 0,6-0,8 мм.
Тим часом російські космонавти почали скаржитися на підвищену температуру в модулі.