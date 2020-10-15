У російському сегменті Міжнародної космічної станції зламалася система отримання кисню. Це підтвердили переговори екіпажу з центром управління польотами.

Що зламалося

Вийшла з ладу система "Електрон-ВМ", яка встановлена ​​в модулі "Зірка". Дана система працює на МКС з 2005 року, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ. Вона здатна виробляти від 25 до 160 літрів кисню на годину і додатково від 50 до 320 літрів водню на годину.

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Як працює система

Система проводить електроліз води з лужним електролітом в проточному електролізері, після чого відбувається поділ газорідинної суміші. У квітні 2010 року "Електрон-ВМ" вже виходила з ладу. Тоді екіпажу МКС було потрібно декілька днів, щоб відновити систему.



Система "Електрон-ВМ" / Фото "НДІхіммаш"

Що з екіпажем

На випадок перебоїв на МКС є запаси кисню, а в американському сегменті МКС знаходиться свій кисневий комплекс.

Витік повітня та ремонт

В кінці серпня тиск на МКС початок опускатися. Спочатку джерело витоку повітря шукали в американському сегменті станції. Екіпаж станції ізолювали в російському модулі "Зірка". Однак в кінці вересня джерело витоку знайшли в робочому відсіку модуля "Зірка", де зберігається наукова апаратура.

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До сьогоднішнього дня повністю усунути витік не вдається. Роботи ведуться з 9 жовтня. Витік намагалися закрити за допомогою пластиліну американського виробництва. Але тиск в модулі продовжує падати.

У "Роскосмосі" заявили, що вважають витік "незначним". Імовірно, це може бути отвір або тріщина розміром 0,6-0,8 мм.

Тим часом російські космонавти почали скаржитися на підвищену температуру в модулі.