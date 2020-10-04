У популярному сервісі обміну повідомленнями Telegram проти ночі 4 жовтня стався масштабний збій. Особливо гостро проблему відчули користувачі в Європі, зокрема й в Україні.

Портал Downdetector, який стежить за порушеннями в роботі популярних інтернет-ресурсів, повідомив про збій у Telegram.

Нагадаємо новину за 25 вересня Збій в роботі Telegram: месенджер працює з перебоями в Україні та світі

Приблизно опівночі якраз на початку доби 4 жовтня користувачі месенджера почали повідомляти про проблеми в роботі програми:

Про неможливість під'єднатися до месенджера повідомили приблизно 60% скаржників.

Про проблему з відправленням та отриманням повідомлень – 30%.

7% взагалі не могли потрапити до свого акаунту.

Збій у Telegram відчули здебільшого в Європі (включно з Україною). У Північній і Південній Америках проблеми відчули незначна кількість користувачів.

Зауважимо, що протягом вересня 2020 року у Telegram фіксували значні збої 15, 18, 19 та 25 числа.



У роботі Telegram проти ночі 4 жовтня стався масштабний збій / Скриншот 24 каналу

Розробники месенджера Telegram раніше розповіли про нову функцію коментарів до повідомлень у каналах. Вона вже доступна в оновленій версії програми, та чи пов'язані збої з її запровадженням – невідомо.